Sénégal : Les exportations se replient de 8% en décembre 2017 Publié le jeudi 8 fevrier 2018

Les exportations du Sénégal durant le mois de décembre 2017 ont connu un repli de 7,8% comparées au mois précédent, a appris APA auprès de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Ces exportations sont évaluées à 101,5 milliards de FCFA contre 110,1 milliards de FCFA, soit une baisse de 8,6 milliards FCFA en valeur absolue.



Toutefois, par rapport au mois de décembre 2016, les exportations ont connu une hausse de 22,3%. Leur cumul à fin décembre 2017 est ressorti en effet à 1486,4 milliards de FCFA contre 1371,2 milliards de FCFA pour la période correspondante de 2016, soit une progression de 8,4%.



Au cours de ce mois, les exportations ont porté essentiellement sur l’or non monétaire (24,8 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (7,8 milliards de FCFA), le ciment (6,2 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (4,6 milliards de FCFA) et les produits pétroliers (3,9 milliards de FCFA).



Aussi, sont-elles principalement orientées vers la Suisse (21%), le Mali (13,7%), les Emirats Arabes Unis (5,7%), la Côte d’Ivoire (5%) et l’Inde (5%).



