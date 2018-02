Préparation Coupe du monde 2018: Le Sénégal jouera contre la Bosnie en mars - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Préparation Coupe du monde 2018: Le Sénégal jouera contre la Bosnie en mars Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Éliminatoires Coupe du monde 2018: Le Sénégal bat l`Afrique du Sud 2-1

Dakar, le 14 novembre 2017 - Les Lions du Sénégal ont terminé en beauté les éliminatoires à la Coupe du monde en battant l`Afrique du Sud, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, 2-1. Tweet

Les Lions du Sénégal commencent à y voir un peu plus clair dans leur programme de préparation pour la Coupe du monde 2018. Les hommes d'Aliou Cissé n'avait pour le moment qu'une rencontre amicale de préparation ficelée, contre le Luxembourg (le 31 mai prochain). Depuis hier, ils en ont deux. Le Sénégal va croiser la Bosnie au courant de ce mois de mars 2018.



C'est le sélectionneur de la Bosnie qui l'a confirmé. Son équipe jouera contre le Sénégal, le 27 mars, en France.



Le Sénégal va jouer la Coupe du monde football pour la deuxième fois de son histoire. Les Lions de la Teranga sont logés dans la Poule H en compagnie de la Pologne, de la Colombie et du Japon.



La Coupe du monde 2018 va se dérouler en Russie du 14 juin au 15 juillet.



Outre le Sénégal, le continent africain sera représenté par le Maroc, l'Egypte, la Tunisie et le Nigeria.



MC