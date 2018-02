Me Djibril War: “Je prie pour que Khalifa Sall soit reconnu innocent, recouvre sa liberté et retourne auprès des siens“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Me Djibril War: “Je prie pour que Khalifa Sall soit reconnu innocent, recouvre sa liberté et retourne auprès des siens“ Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Me Djibril War

Tweet

Me Djibril War n’a pas souhaité à Khalifa Sall les déboires judiciaires qu’il est en train de vivre devant le tribunal correctionnel de Dakar. Le responsable de l’Alliance pour la République, Apr, parti au pouvoir, (qui a récemment de décidé de geler ses activités dans cette formation politique) soutient qu’il a été au tribunal pour soutenir le maire de Dakar avec qui il partage beaucoup de choses, notamment la Khadra Tidjanya de Seydi Ababacar Sy.



"C’est un homme connu pour sa courtoisie, sa piété et son intégrité. S’il ne tenait qu’à moi, je vous jure qu’il ne serait pas arrêté. Au début de son arrestation, j’ai conseillé à un de ses avocats de tout faire pour déposer la caution. Je peux vous jurer que contrairement à ce que l’on avance, Khalifa Sall ne peut pas nous inquiéter à Dakar, politiquement", a soutenu Me Djibril War dans un entretien qu’il a accordé à Le Témoin.



Me Djibril War, député à l’Assemblée nationale souhaite voir Khalifa Sall blanchi de tout ce qu’on l’accuse dans le procès de la Caisse d’avance de la Mairie de Dakar. "Je prie pour que Khalifa Sall soit reconnu innocent, recouvre sa liberté et retourne auprès des siens", assure-t-il.



Le maire de Dakar est poursuivi pour sa gestion de 1,8 milliard de francs CFA de la Caisse d’avance de la Ville de Dakar. Il est jugé pour détournement de deniers publics et faux et usage de faux en écriture publique.



MC