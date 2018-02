Basket - Éliminatoires Mondial 2018: ‘’Adidas’’ tient ses 12 Lions - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Basket - Éliminatoires Mondial 2018: ‘’Adidas’’ tient ses 12 Lions Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | Enquête Plus

© aDakar.com par DG

Abdourahmane Ndiaye “Adidas“, sélectionneur de l`équipe nationale masculine de basketball

Tweet

Promu à la tête de la sélection masculine de basket du Sénégal en décembre dernier, Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’ a fait face à la presse, hier, pour rendre publique la liste des 12 joueurs retenus pour la première manche des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.



A quelques jours du tournoi de Maputo, le sélectionneur du Sénégal, Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’, a publié hier une liste de 12 joueurs. Pour cette première manche des éliminatoires du Mondial masculin 2018, l’entraîneur a préféré s’appuyer sur des joueurs ayant ‘’un vécu collectif’’. A cause d’un ‘’manque de temps’’ pour la préparation, le coach a préféré travailler directement avec ces 12 éléments. ‘’Les joueurs arrivent le 18 février. On va s’entraîner le 19 et partir le 20. Il était difficile de convoquer 17 éléments pour répéter le système de jeu’’, a-t-il expliqué.



Ainsi, la majorité des noms retenus figurait déjà dans l’effectif qui a défendu les couleurs nationales à la dernière édition de l’Afrobasket 2017. ‘’On fait entièrement confiance à ceux qui sont là et qui vont défendre les couleurs du Sénégal’’, a-t-il assuré. Il y a 5 joueurs qui vont manquer cette première manche. Il s’agit de Clevin Hannah, Antoine Mendy, Maurice Ndour, Gorgui Sy Dieng et Cheikh Tidiane Mbodj. Ces derniers sont remplacés par Xane D’Almeïda, Mouhamadou Lamine Sambe, Moïse Diamé, Pape Abdou Badji et Ibrahima Thomas. Par rapport au pensionnaire des Timberwolves de Minnesota, ‘’Adidas’’ a expliqué son absence du fait qu’au niveau du règlement, ‘’tous les joueurs évoluant en NBA et en Euroligue ne sont pas disponibles’’.



‘’Tous les joueurs seront placés au même statut’’



Par ailleurs, il s’est posé la question des binationaux. Selon Abdourahmane Ndiaye, il n’est possible d’en sélectionner qu’un seul. Ce problème, a-t-il martelé, doit être le ‘’cheval de bataille’’ des fédérations africaines. ‘’On ne peut pas limiter le nombre de binationaux dans les équipes nationales’’, a-t-il fustigé. Avec le retour à la compétition de Xane, il fallait choisir son binôme au secteur de la mène. A en croire le sélectionneur, la présence du joueur de l’Union Tarbes Lourdes Basket (en France), qui est binational, disqualifie l’Américain naturalisé sénégalais. La balance a penché du côté de Lamine Sambe. ‘’C’est un garçon très agressif, qui peut chuter et bien défendre. Le choix était vite fait, on a préféré Lamine Sambe parce qu’il va se retrouver dans les options qu’on va mettre en place’’, a-t-il justifié. Dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du monde de basket, le technicien veut s’y prendre avec ‘’beaucoup d’intensité en essayant d’aller autant que possible vers le succès’’.



Le remplaçant de Porfirio Fisac De Diego veut compter sur le maximum de basketteurs sénégalais. C’est la raison pour laquelle il ambitionne de créer ‘’un groupe Sénégal de 24 éléments’’. ‘’Tous les joueurs seront placés au même statut. Forcément, il y en a de plus talentueux que d’autres mais c’est à nous de décider qui va être dans l’effectif’’, a-t-il déclaré. Il a assuré avoir parlé à tous et qu’ils seront ‘’prêts’’ pour les prochaines échéances.



‘’On va essayer de créer une nouvelle dynamique’’



Lors de ce premier face-à-face avec la presse, l’entraîneur des Lions s’est engagé à œuvrer pour le développement du basket sénégalais. ‘’Je suis revenu avec beaucoup de foi, d’ambition et d’humilité. Servir le Sénégal est mon seul credo’’. Pour lui, ‘’il n’y a pas de système parfait’’. Ce qui doit primer, c’est le travail en ‘’synergie’’. ‘’On arrête les polémiques stériles. Ça ne sert à rien. Ce qui m’intéresse, c’est que cette équipe aille loin’’, a-t-il appelé. Abdourahmane Ndiaye compte mettre son expérience en tant que joueur et entraîneur au profit du basket-ball. ‘’Il y a une nouvelle dynamique qu’on va essayer de créer pour aller de l’avant. Tout le monde doit être dans le même état d’esprit, c’est-à-dire de mettre ses compétences, sa personnalité au service du basket’’, a-t-il soutenu. Il a affirmé avoir l’accord des joueurs dans ce sens. ‘’La communication sera ouverte. Je veux que tout le monde soit dans la pensée positive’’, a avancé ‘’Adidas’’.



LISTE DES 12 LIONS



Meneurs : Xane D’Almeïda, Thierno Niang, Louis Adams



Arrière : Mouhamadou Lamine Sambe



Ailier : El Hadji Malèye Ndoye



Ailiers Forts : Djibril Thiam, Mouhamed Faye



Pivots : Moïse Diamé, Pape Abdou Badji, Hammady Ndiaye, Youssoupha Ndoye, Ibrahima Thomas