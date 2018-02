Ligue 1 : le Casa-Sports étrille l’US Ouakam (4-0) en match en retard - adakar.com

Ligue 1 : le Casa-Sports étrille l'US Ouakam (4-0) en match en retard Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Equipe de football Casa-Sports de Ziguinchor

Le Casa-Sports de Ziguinchor a étrillé (4-0) l’Union sportive de Ouakam (USO), mercredi en match retard comptant pour la troisième journée de la Ligue 1 de football, a constaté l’APS.



L’US Ouakam, qui vient de réintégrer l’élite du football, n’a pu faire le poids devant le club fanion de la zone sud du pays qui n’a laissé aucune chance à l’équipe visiteuse, lors de cette rencontre jouée au stade Alione Sitoë Diatta, à Ziguinchor.



Les joueurs du Casa-sports ont réussi à ouvrir le score sur penalty par Mady Faty, à la 30ème minute de jeu, après un round d’observation de plus de 20 minutes entre les deux équipes. Le score est reste inchangé à la mi-temps, 1-0.



Au retour des vestiaires, les poulains d’Athanase Tendeng ont mis davantage de rythme dans cette rencontre, une bonne période sanctionnée par un but de l’attaquant Youssouph Badji. Ce dernier réussit à faire le break à la 68ème minute, reprenant de la tête un corner bien tiré par Abdou Seydi.



Badji réussit même un doublé en marquant le troisième but du Casa-sport à la 82ème minute de jeu.



Entré en jeu au cours de la deuxième période, Moussa Marone a alourdi le score en marquant le 4e but du Casa-Sports en toute fin de match, à la 89ème minute.



L’US Ouakam, conduite par l’ancien international Pape Latyr Ndiaye, enregistre ainsi sa troisième défaite après celles concédées contre la Linguère (2-1) et Génération Foot (0-2).



MTN/BK