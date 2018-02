Mamadou NDOYE : « Si Macky Va Au Deuxième Tour, Il Est Battu » - adakar.com

Mamadou NDOYE : « Si Macky Va Au Deuxième Tour, Il Est Battu » Publié le jeudi 8 fevrier 2018

L’ancien secrétaire général de la Ligue démocratique (LD) est très pessimiste pour Macky SALL.



Analysant les forces et les faiblesses de la coalition au pouvoir, il estime que le leader de l’APR ne peut plus se suffire de Benno pour gagner la prochaine présidentielle.



«Je viens de vous faire l’analyse du contexte politique national. Si on prend les résultats des élections législatives qui viennent de se passer, si ce sont les mêmes résultats, Macky SALL va aller au deuxième tour. Or, s’il va au deuxième tour, il est battu », explique Mamadou NDOYE.



D’après lui, le bilan non plus ne peut suffire à Macky SALL. « Vous avez vu un président qui ne pense pas que son bilan est reluisant ? Je n’en connais pas. Abdoulaye WADE, en 2012, est-ce qu’il ne pensait pas que son bilan était reluisant ? Tout président pense que son bilan est reluisant. Mais est-ce que les Sénégalais pensent que son bilan est reluisant ? Est-ce qu’ils pensent que ce qu’ils attendaient de Macky SALL, au moment où ils chassaient Abdoulaye WADE du pouvoir, ils l’ont ? Sur plusieurs questions, on pourra vous répondre non, non et non », affirme Mamadou NDOYE.











