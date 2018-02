Procès Khalifa Sall : Passe d’armes entre le procureur et le maire de Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Procès Khalifa Sall : Passe d’armes entre le procureur et le maire de Dakar Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: première audition du maire de Dakar Khalifa Sall accusé de détournement

Tweet

Suite du procès de Khalifa Sall au tribunal de Dakar. Soupçonné de détournements de deniers publics, le maire de Dakar a évoqué à la barre un procès politique et affirmé qu’il n’avait jamais détourné d’argent, mais hérité de fonds politiques. Ce mercredi 7 février au matin, il a été confronté au procureur de la République et les échanges ont été houleux. Compte rendu d’audience.



L’audience a clairement dérapé ce mercredi matin, obligeant le juge Lamotte à faire taire tout le monde. Interrogé par le procureur Bassirou Gueye sur la caisse d’avance de la ville de Dakar, Khalifa Sall répond que "l’existence des fonds politiques est indéniable".



"Moi je le nie", réplique le procureur qui poursuit : "Pour l’avenir on doit croire qui ?". Khalifa Sall contre-attaque : "Pourquoi n’avez-vous pas instruit à décharge ? Vous ne m’avez pas posé une seule question qui m’aurait permis de m’expliquer".



"Je ne veux pas répondre à cette question, indique le procureur. Je pose des questions pour que tout soit clair afin que je puisse rentrer chez moi et dormir tranquille". "Visiblement, c’est que vous avez un problème" rétorque Khalifa Sall.



La réplique cinglante du procureur traverse l’assemblée : "Le problème, c’est celui qui a détourné les fonds". "Monsieur le procureur, coupe le juge Lamotte, nous devons respecter les règles". Le procureur reprend : "Je n’ai pas dit que Mr Khalifa Sall a détourné, j’en ai terminé avec ses attaques". "Je ne vous ai pas attaqué", répond Khalifa Sall. Bassirou Gueye conclut : "Vous êtes mon grand frère, je vous pardonne".