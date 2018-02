Club des investisseurs marocains à l’étranger - adakar.com

Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Lematin

© aDakar.com par SB

Lancement de la première caravane d’incitation à l’investissement en Afrique

Dakar, le 7 février 2018 - Le club des investisseurs marocains à l’étranger (CIME) a lancé, à Dakar, la première caravane d’incitation à l’investissement en Afrique. Tweet

Le choix de Dakar est dicté notamment par les relations profondes et historiques qui lient le Maroc et le Sénégal.



Le club des investisseurs marocains à l’étranger (CIME) a lancé, mardi à Dakar, la première caravane d’incitation à l’investissement en Afrique.



Cette initiative, qui coïncide avec la célébration du 20e anniversaire de la création du CIME, vise à renforcer la coopération Sud-Sud, partager les expertises et les expériences dans le domaine de la création de PME et de coopératives génératrices de revenus, assister la jeunesse africaine pour une meilleure insertion dans le tissu entrepreneurial et économique et la promotion de l’investissement des MRE dans les pays africains visés dans le programme de cette première édition.



Cette caravane connaît la participation de pas moins de 18 hommes d’affaires et opérateurs économiques marocains, représentant différents secteurs d’activité, dont l’agriculture, l’agroalimentaire, la formation, les BTP…



A cette occasion, les organisateurs de cette caravane ont annoncé la mise en place d’une section du CIME à Dakar, laquelle sera présidée par Fatima Zahra Moutie Saâd, opératrice économique.



«Le choix de Dakar pour le lancement de cette caravane est dicté par différents facteurs, notamment les relations profondes et historiques qui lient le Maroc et le Sénégal», a déclaré lors de la cérémonie de lancement officiel de cette manifestation, le président du CIME, Bouchaib Rami.



«Notre initiative d’organiser une telle caravane n’est pas fortuite mais elle est engagée et s’insère dans un contexte général des stratégies et recommandations aussi bien du dernier sommet UA-UE que du 30è sommet de l’UA tenu à Addis-Abeba», a-t-il ajouté.



Selon Bouchaib Rami, il sied de faire de cette première étape une «plateforme pour des discussions enrichissantes entre différents investisseurs et pouvoirs publics dans le but de créer des partenariats qui peuvent avoir un impact positif aussi bien sur la promotion de l’investissement que sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens».



Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Taleb Barrada a indiqué que cette caravane permettra de «renforcer le partenariat liant Rabat et Dakar et baliser le terrain en faveur de nos deux secteurs privés pour la dynamisation des relations de partenariat économique, qui sont la résultante d’une volonté politique exprimée au plus haut niveau par les deux Chefs d’Etat».