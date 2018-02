La transformation du secteur privé africain au programme de la 6ème édition d’AFRICA CEO FORUM à Abidjan - adakar.com

La transformation du secteur privé africain au programme de la 6ème édition d’AFRICA CEO FORUM à Abidjan

Le AFRICA CEO FORUM tiendra sa 6e édition les 26 et 27 mars prochains à Abidjan, en Côte d’Ivoire. A cette occasion, plus de 1 200 personnalités, décideurs-clés de l’industrie, de la finance et de la politique, venues de plus de 60 pays, se réuniront au cours de ce qui est désormais le plus grand rendez-vous du secteur privé africain.



En choisissant le thème « Champions africains : l’heure de la transformation », le AFRICA CEO FORUM 2018 entend permettre à ses participants de penser des plans d’action pour favoriser la transformation des grandes entreprises du continent. Depuis près de deux décennies, le secteur privé africain s’est fortement développé, montrant ces dernières années sa capacité à résister à une période de fort ralentissement économique. Mais le nombre d’entreprises leaders reste encore faible et leur taille insuffisante, comparé aux autres grandes régions émergentes du monde. Alors que la reprise économique se confirme, les bouleversements technologiques sans précédent connus à travers le monde peuvent permettre aux champions africains de croître plus vite encore, d’augmenter leur compétitivité et de se hisser à la hauteur de la concurrence mondiale. Tout en faisant peser un risque en matière de création d’emplois industriels, les révolutions digitales rendent en effet possibles des accélérations sans précédent dans de nombreux domaines : inclusion financière, logistique, accès à la santé ou à l’éducation, compétitivité agricole, innovations...



Cette évolution d’envergure pourrait également permettre, si le climat des affaires progresse et les financements affluent, de faire émerger une nouvelle génération d’entreprises dynamiques. Au travers d’une vingtaine de sessions sectorielles et géographiques, d’études de cas présentées par de grands CEOs, de témoignages, d’ateliers stratégiques, de groupes de travail thématiques (notamment sur le leadership féminin et les jeunes dirigeants), l’édition 2018 du AFRICA CEO FORUM entend ouvrir pour le secteur privé une nouvelle ère et faire des dix prochaines années de croissance celles de la transformation entrepreneuriale africaine.



C’est 1 200 personnalités, venues de plus de 60 pays qui sont attendues au grand rendez-vous annuel du secteur privé africain des 26 et 27 mars à Abidjan.



Le AFRICA CEO FORUM est un événement organisé par Jeune Afrique Media Group, éditeur de Jeune Afrique et de The Africa Report, et par rainbow unlimited, société suisse spécialisée dans l’organisation d’événements de promotion économique. Le co-host de l’édition 2018 est l’International Finance Corporation (IFC) du Groupe de la Banque mondiale.



Elisée B. Avec le Service communication d’AFRICA CEO FORUM