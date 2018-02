Malika, l’épouse d’Assane Diouf, en sit-in devant l’ambassade des Usa - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Malika, l’épouse d’Assane Diouf, en sit-in devant l’ambassade des Usa Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Seneweb.com

© Autre presse par DR

Assane Diouf arrêté aux États-Unis

Tweet

Malika Diouf est décidé à faire sortir son mari de prison. Après sa conférence de presse, elle a tenu un sit-in, hier mardi, devant l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal, rapporte Les Echos.



Assistée de quelques amis d’Assane Diouf, du mouvement Dafa Jot, 3500H et d’autres organisations, elle a manifesté sa colère. A l’en croire, lorsque Assane Diouf quittait les Etats-Unis on lui avait promis qu’il serait sous la protection de l’Etat. Mais, qu’il n’en est rien. Puisqu’il est incarcéré depuis novembre 2016.



Assane Diouf est inculpé pour trouble à l’ordre public, diffamation et outrage à un ministre du culte.