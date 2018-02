Drogue dans la police : L’agent des stup Ibrahima Dieng risque 12 ans - adakar.com

Drogue dans la police : L'agent des stup Ibrahima Dieng risque 12 ans Publié le mercredi 7 fevrier 2018

© AFP par dr

Saisie de cocaïne et de drogue

Après 4 ans en détention préventive, Ibrahima Dieng, agent de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) et Awa Thiam, présumé complice, étaient jugés, hier mardi. Inculpés pour association de malfaiteurs, trafic de drogue et blanchiment de capitaux, ils seront édifiés sur leur sort le 6 mars prochain, informe Les Echos.



Devant la Chambre criminelle de Dakar où ils ont comparu, le parquet a requis 12 ans de travaux forcés pour Dieng et 15 ans contre Awa Thiam, sa « source ».



Aussi, le tribunal a demandé la confiscation de l’ensemble des biens saisis et d’ordonner la destruction de la drogue.



La défense, quant à elle, a plaidé l’acquittement de leurs clients. Selon elle, Dieng était un agent infiltré de l’Ocrtis et quant Awa Thiam, sa « source », était connu de ses supérieurs, les commissaires Cheikhna Keïta et Abdoulaye Niang.