Fatou Thiam, nouvelle alliée de Macky ? Publié le mercredi 7 fevrier 2018

Le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale

Dakar, le 11 Novembre 2014- Le Premier ministre a tenu sa déclaration de politique générale. Le chef du gouvernement a, devant les parlementaires, livré un discours de près de deux heures. Photo: Fatou Thiam, député Tweet

Fatou Thiam n’est plus une « bleue ». Selon des informations de l’As, il semblerait que la libérale, proche de Modou Diagne Fada, file vers le parti du président Macky Sall.



L’initiatrice du mouvement « Alur » et ancienne responsable du Pds à Saint-Louis était assise aux premières loges de la conférence de l’Initiative 2035, une nouvelle plateforme qui se défendait des attaques de l’opposition contre Macky Sall et son régime.