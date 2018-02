Mahammad Dionne : "Dire que les chiffres ne profitent qu’aux autres, c’est dire de gros mots" - adakar.com

Mahammad Dionne a répondu âprement à la charge d'Idrissa Seck contre Macky Sall. En tournée dans la région de Kolda, l'ancien Premier ministre a dressé un tableau sombre de la politique du gouvernement.



En marge de la 17e édition du Forum du premier emploi, le Premier ministre a axé une partie de son intervention pour répondre, point par point, aux coups de Seck, rapporte L'Observateur.



"Ce n'est pas 6,7% mais 7,1% de taux de croissance du Pib. Pour dire que la production nationale se porte bien. La création de richesses se porte bien et de manière inclusive. C'est un ensemble d'instruments qui ont été mis un œuvre pour doper aussi bien la demande globale que l'offre", rappelle Dionne à Seck.



Sur un ton plus incisif, il assène : "Dire que les chiffres ne profitent qu'aux autres, dire que la Cmu est une fiction, dire que les bourses de sécurité familiale ne sont pas pertinentes, c'est dire de gros mots à l'endroit des bénéficiaires, qui sont des millions de Sénégalais et Sénégalaises à garantir ainsi à leurs enfants l'accès aux soins ou à l'école". Et le Premier ministre de mettre en garde contre "ce spécialiste du découragement".



"L'ancien Premier ministre ne représente rien du tout dans ce pays, à part être un spécialiste des scissions-recomposition. A chaque fois qu'on le voit dans un ensemble, il s'arrange pour casser cet assemble et repartir dans l'opposition". Suffisant pour Dionne de ne pas prêter attention à ses déclarations.