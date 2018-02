Achat de trains en Indonésie : Le ministre du réseau ferroviaire dément - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Achat de trains en Indonésie : Le ministre du réseau ferroviaire dément Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Seneweb.com

Tweet

L'achat de trains en Indonésie, par le Sénégal, n'est pas à l'ordre du jour. C'est ce qui ressort des propos tenus par le ministre délégué en charge du développement du réseau ferroviaire, Abdou Ndéné Sall.



"À aucun moment il n'a été question d'une quelconque décision d'achat de matériel roulant par le Sénégal. Il convient, à cet égard, de préciser que l'acquisition de matériels ferroviaires obéit à des procédures spécifiques, nécessitant l'approbation au préalable du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, et l'instruction du dossier par les services du ministère de l'Économie, des finances et du plan, en accord avec les orientations définies par les plus hautes autorités", réagit le ministre délégué, dans un communiqué exploité par Vox Populi.



Une sortie qui fait suite aux informations parues à ce propos, suite à une audience qu'il a accordée à l'ambassadeur d'Indonésie au Sénégal accompagné de grands représentants de l'entreprise indonésienne de matériels ferroviaires.