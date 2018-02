L’attitude et les déclarations de Khalifa Sall à son procès alimentent les quotidiens - adakar.com

L'attitude et les déclarations de Khalifa Sall à son procès alimentent les quotidiens Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

La presse quotidienne sénégalaise parvenue mercredi à APA met en exergue le comportement et les déclarations du député-maire de Dakar, Khalifa Sall, à son procès pour malversations financières dans l’affaire de la gestion de sa caisse d’avance.



«Affaire de la caisse d’avance-Confrontation entre Mbaye Touré et Bocoum : Sall amer», décrit Le Quotidien, dans lequel journal, Khalifa affirme : «Je préfère me suicider. Ils ne sont pas dignes de confiance. Macky a sollicité les fonds en 2012».



De son côté, L’Observateur parle de «Khalifa, du dégoût et du suicide».



L’As souligne que confronté à ses collaborateurs, «Khalifa craque» et affirme que «je ne pensais que les gens avaient cette facilité de retourner leurs vestes».



Poursuivant, le maire de Dakar en prison depuis mars 2017, dit préférer se suicider que d’arbitrer entre Mbaye Touré et Bocoum.



Pour EnQuête, «Khalifa Sall encaisse Macky» en affirmant que c’est l’actuel président de la République qui lui avait parlé de ces fonds en 2012 et l’avait sollicité.



«Les bénéficiaires, poursuit le maire Sall, sont de grandes personnalités souffrant de la prostate du cancer de l’utérus et des seins».



Revenant sur ce qu’il appelle «confrontation houleuse» entre Mamadou Bocoum et l’édile de Dakar, Vox Populi renseigne que «le percepteur enferme Khalifa dans la caisse», mai que ce dernier mouille Macky.



«Khalifa mouille Macky», renchérit Sud Quotidien, à côté de Walfadjri, qui s’appuyant sur les déclarations de l’accusé, écrit que «Macky a sollicité l’argent de la caisse d’avance en 2012».



Pour Le Soleil, «l’Etat accuse, Khalifa Sall nie en bloc».





TE/APA