Sénégal: placer les municipalités aux manettes du développement Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Financial Afrik

La Banque mondiale approuve un financement de 110 millions de dollars pour le Programme d’appui aux communes et aux agglomérations



La Banque mondiale a approuvé aujourd’hui un crédit de 110 millions de dollars de l’IDA* en faveur du Sénégal, qui permettra d’améliorer radicalement la gouvernance et l’efficacité des services publics au niveau local.



Le premier objectif du Programme d’appui aux communes et aux agglomérations est d’améliorer les finances locales en augmentant les dotations de l’État aux collectivités locales, en introduisant des critères d’allocation objectifs et équitables, et en renforçant les capacités des municipalités afin qu’elles soient en mesure de développer leurs recettes propres. Le programme vise en second lieu à rationaliser la gestion des investissements publics au niveau d’un certain nombre de collectivités urbaines afin d’améliorer les services à la population.