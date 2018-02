Le lycée technique de Kaolack va devenir un centre de référence des métiers du "froid" et de la climatisation (Ministre) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Le lycée technique de Kaolack va devenir un centre de référence des métiers du "froid" et de la climatisation (Ministre) Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Atelier de partage sur le projet de mobilier national

Dakar, le 29 décembre 2016 - Les ministres de la formation professionnelle et du budget ont présidé un atelier de partage sur le projet de mobilier national. La rencontre était organisée en partenariat avec le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan à travers la direction du matériel et du transit administratif. Photo: Mamadou Talla, ministre de la formation professionnelle Tweet

Kaolack - Le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla, a fait part mardi de la volonté du gouvernement de faire du lycée technique et commercial de Kaolack (centre), un centre de référence dans le domaine de la formation aux métiers du "froid, de la climatisation et de la plomberie".



"Le ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat a décidé de faire du lycée technique et commercial de Kaolack, un hub en matière de formation et un centre de référence dans les filières froid climatisation et plomberie", a-t-il notamment déclaré.



Mamadou Talla s’exprimait peu après avoir inauguré un nouveau bâtiment dédié à cette nouvelle offre de formation dans cet établissement.



L’édifice, érigé dans l’enceinte du lycée technique et commercial Abdoulaye Niasse, dispose d’également d’équipements de dernière génération dans le cadre d’un partenariat avec la coopération canadienne.



L’élargissement des offres de formation et les nouveaux équipements d’un coût d’environ 500 millions de francs CFA, traduisent l’engagement du gouvernement du Sénégal à arriver à une adéquation entre formation et insertion professionnelle, a-t-il laissé entendre.



L’établissement a été doté d’un "important lot d’équipements qui n’a rien à envier aux lycées de Dakar et d’ailleurs. Je ne doute pas que le personnel du lycée technique et commercial de Kaolack en fera bon usage pour le bien des apprenants", a-t-il indiqué.



L’inauguration de ce nouveau bâtiment a également consacré la fin d’un forum consacré à l’essor du secteur privé par l’éducation pour l’emploi.



La manifestation avait démarré dimanche, à l’initiative du ministère de la Formation, de l’Apprentissage et de l’Artisanat et de collèges et instituts canadiens, en partenariat dans le cadre d’un projet global financé à hauteur de dix milliards de francs CFA par Ottawa, avec une contribution de cinq milliards de francs CFA du gouvernement sénégalais.



"L’organisation de ce forum est une occasion pour les acteurs de faire le point sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet mais surtout d’engager la réflexion sur les enjeux du monde en vue d’une capitalisation des bonnes pratiques", a fait valoir Mamadou Talla.



Il a ajouté : "L’édition du forum de cette année a été une occasion d’approfondir la réflexion autour de la formation professionnelle technique en rapport avec l’employabilité des jeunes et des femmes. Le ministère est entièrement engagé dans la prise en compte du genre dans toutes les politiques menées".



AKS/BK