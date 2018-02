Plus de 50 exposants à la 2e Edition de la foire de Kaffrine (Organisateur) - adakar.com

Kaffrine - La deuxième édition de la Foire commerciale de Kaffrine (centre), qui a démarré ce mardi à l’initiative de fils de ce terroir, a enregistré "plus de 50 exposants", a indiqué l’un de ses promoteurs.



Cette foire dont c’est la deuxième édition, "va beaucoup apporter sur le plan commercial et culturel. Nous avons plus de 50 exposants qui viennent de toutes les régions du Sénégal", a renseigné Abdoulaye Diagne.



A ses yeux, cette manifestation commerciale devrait permettre à la population de Kaffrine de s’ouvrir davantage, les promoteurs ayant choisi de combiner activités commerciales et initiatives culturelles.



"Beaucoup de manifestations culturelles seront organisées pour permettre à la population de Kaffrine d’avoir’’ de nouvelles idées relatives à l’organisation des foires, a indiqué Abdoulaye Diagne.



L’ambition des organisateurs est de travailler à la pérennisation de cette initiative dans la commune de Kaffrine, érigée en région depuis 2018, et qui doit donc compter une foire, "à l’image de toutes les régions du Sénégal", selon M. Diagne.



Aussi a-t-il souhaité "l’implication de toutes les autorités de la région de Kaffrine surtout’’ celles de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture, avant d’adresser ses remerciements au préfet de Kaffrine, Mame Less Cabou, et au maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, pour l’appui qu’ils ont apporté à cette initiative.



La deuxième édition de la Foire de Kaffrine, à l’initiative des ressortissants de cette région, est prévue pour durer 15 jours.





