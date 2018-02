Foot - Me Senghor, président de la FSF: ``Les Lions disputeront un match amical en mars`` - adakar.com

Foot - Me Senghor, président de la FSF: ``Les Lions disputeront un match amical en mars`` Publié le mercredi 7 fevrier 2018

© aDakar.com par SB

Assemblée générale élective de la FSF

Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF)

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a assuré dans un entretien avec l’APS que les Lions auront un match amical en mars prochain lors de la trêve internationale.



Ce match entre dans le cadre de leur préparation à la Coupe du monde 2018. "Nous avons décidé pour une question de commodités et d’organisation d’attendre lors d’une conférence de presse pour inviter toute la presse et mettre tout le monde au même niveau d’informations concernant les matchs amicaux mais aussi le programme de préparation", a expliqué Me Augustin Senghor. "L’objectif est d’avoir deux matchs en mars prochain ; mais au moins il y aura un match, je peux vous assurer que les Lions ne seront pas au chômage durant cette période", a insisté le président de la FSF.



Le président de la FSF a été élu vendredi au Comité exécutif de la Confédération africaine de football, le gouvernement du football africain. Selon lui, la FSF est au courant des interrogations mais au moment opportun, elle donnera les informations qu’il faut. "Nous voulons donner toutes les informations utiles pour que nul n’en ignore", a ajouté Me Senghor.



Le Sénégal prendra part à la 2e phase finale de coupe du monde de son histoire en Russie (14 juin au 15 juillet) après avoir atteint les quarts de finale de celle de 2002 pour sa première participation. En Russie au premier tour, le Sénégal fera face à la Pologne, au Japon et à la Colombie.