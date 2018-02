Le président Sall au sommet du CILSS à Niamey, mercredi - adakar.com

Le président Sall au sommet du CILSS à Niamey, mercredi Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par DR

Macky Sall au Japon

Dakar, le 12 décembre 2017 - Le président de la République Macky Sall a quitté Dakar pour une visite au Japon.

Dakar - Le chef de l’Etat Macky Sall quitte Dakar mercredi pour Niamey, la capitale nigérienne, où il prendra part au 18e sommet du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), prévu le même jour, annonce la présidence de la République.



Dans le cadre de la mise en œuvre des missions du CILSS portant sur la lutte contre la sécheresse et la dégradation des sols, "le Sénégal bénéficiera, à l’occasion de ce sommet, d’un financement de 25 millions de dollars en appui à ses efforts d’irrigation", renseigne un communiqué du service de presse de la présidence de la République.



Il précise que cet appui financier, équivalant à plus de 13 milliards de francs CFA, va revenir au Sénégal pour le compte du Projet d’appui régional à l’Initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS), "approuvé par le conseil d’administration de la Banque mondiale", le 5 décembre dernier.



Selon le communiqué, après Niamey, le président de la République va se rendre jeudi en Mauritanie, pour "une visite de travail de deux jours à l’invitation de son homologue" mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz.



Cette visite du président Sall à Nouakchott "s’inscrit dans le cadre de la volonté des deux chefs d’Etat de raffermir les relations anciennes et profondes entre les deux pays, fondées sur les liens historiques et culturels féconds et sur le brassage des deux peuples", apprend t-on.



