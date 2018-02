Les recettes du succès de Yum Yum, l’enseigne de fast-food sénégalaise - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Les recettes du succès de Yum Yum, l’enseigne de fast-food sénégalaise Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

La chaîne Yum Yum

Tweet

Dans le secteur très concurrentiel de la restauration rapide à Dakar, la chaîne Yum Yum utilise les mêmes recettes que les géants américains et mise sur une livraison rapide pour se différencier de la concurrence. La marque écoule chaque semaine 3 000 pizzas et 4 000 sandwichs.



Depuis 2014, Yum Yum a installé 4 restaurants à Dakar : des pizzerias de type fast-food, basées sur le modèle des grandes chaînes américaines. La marque écoule chaque semaine 3 000 pizzas et 4 000 sandwichs. Mais la restauration rapide dans la capitale sénégalaise est un secteur très concurrentiel. Pour se différencier, Yum Yum a donc décidé de se miser sur la livraison. Une stratégie qui a fait ses preuves, car l’entreprise est en plein boom.



Derrière ce concept, un couple franco-sénégalais. Pour eux, les affaires se portent bien. À tel point qu’ils se préparent à ouvrir un cinquième restaurant. Il sera implanté dans la galerie d’une grande surface, elle aussi en construction. Avec ce restaurant, les deux entrepreneurs espèrent réaliser jusqu’à 8 millions de francs CFA de chiffre d’affaire par semaine.