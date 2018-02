Ouverture à Dakar des 3èmes entretiens eurafricains - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Ouverture à Dakar des 3èmes entretiens eurafricains Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

Tweet

Dakar (Sénégal)- La troisième édition des «Entretiens européens et africains» s’est ouverte, lundi soir à Dakar, sous le thème de «l’Union régionale, moteur d’une croissance inclusive en Afrique de l’Ouest», a constaté APA.



«Cet événement est placé sous le Haut patronage du Premier ministre du Sénégal. Il sera, durant trois jours, un espace d'échanges, de rencontres, de débats entre les acteurs des sociétés civiles d’Europe et d’Afrique de l’Ouest et les institutions nationales et communautaires pour construire une Afrique dynamique, compétitive et solidaire et pour refonder les relations avec l'Europe», a expliqué Claude Fischer, directrice des entretiens eurafricains.



Elle s’exprimait à l’ouverture de cette rencontre co-organisée avec la Cellule d’Analyse Economique et Sociale (CAES) de la Primature sénégalaise.



Interrogée sur le choix du thème de cette édition, Claude Fischer a expliqué que cette année, l’Afrique de l’Ouest connaîtra la plus forte croissance du continent.



«Evaluée à 5%, elle est masquée par de fortes inégalités territoriales et l’existence de poches de très grande pauvreté. Les dirigeants et les peuples s’inquiètent», a dit la directrice des entretiens eurafricains.



Pour Moubarack Lô, chef de Cellule d’Analyse Economique et Sociale (CAES) de la Primature, pour réussir l’intégration régionale, il faut que les Etats acceptent de mettre en œuvre les décisions qu’ils prennent de manière souveraine et que les peuples se les approprient.



«La mise en œuvre doit être à toutes les échelles. Le produit qui quitte, par exemple, le Burkina Faso pour le Sénégal doit pouvoir circuler sans problème pour faciliter l’intégration commerciale», a indiqué M. Lô.





TE