457,8 milliards réglés par le système de paiement STAR-UEMOA en 2016 Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

Dakar (Sénégal) - Le montant cumulé des paiements effectués en 2016 par le Système de traitement automatisé et de règlement de l'Union économique et monétaire ouest africaine (STAR-UEMOA) de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) s’élève à 457,831 milliards de francs CFA (environ 732,529 millions de dollars), a appris mardi APA auprès de l’institut d’émission.



Par rapport à l’année 2015 où ils étaient de 306,751 milliards FCFA, ces paiements connaissent une progression de 49,25%.



Concernant le nombre de ces opérations correspondantes, la BCEAO souligne qu’il s’élève à 758.995 en 2016 contre 682.895 en 2015 (plus 11,14%). Le nombre moyen des paiements par jour se situe à 2930 contre 2636,7 en 2015.



Le système STAR-UEMOA compte à fin décembre 2016, 118 participants contre 115 en 2015. Selon la BCEAO, les nouvelles participations enregistrées au cours de l'année 2016 concernent quatre établissements.



Par ailleurs, un compte a été désactivé, suite à la fusion-absorption entre deux établissements de crédit.





