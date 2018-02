Sénégal : Le MEDS initie un partenariat public-privé pour lutter contre le chômage des jeunes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : Le MEDS initie un partenariat public-privé pour lutter contre le chômage des jeunes Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS)

Tweet

Dakar-(Sénégal) - La 17éme édition du Forum du premier emploi s’est ouverte ce mardi à Dakar sous le signe du Partenariat public-privé pour lutter contre le chômage des jeunes sénégalais magnifié par une collaboration entre le Ministère de l’Emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main d'œuvre et le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), a constaté APA.



« Cette 17eme édition nous l’avons co - organisé avec l’Etat par le biais du ministère de l’emploi, nous avons essayé de magnifier le partenariat public privé. Cela fait 16 ans que le secteur privé organise à lui seul ce 1er Forum de l’emploi des jeunes » s’est félicité le président du MEDS, M Mbagnick Diop



Il s’est réjoui aussi de la délocalisation sur le lieu abritant le forum, du guichet unique de l’Agence nationale chargée de la promotion et de l’investissement et des grands travaux (APIX) dans le but de mieux faciliter aux jeunes entrepreneurs, les démarches permettant la création d’entreprises



D’une durée de deux jours avec la participation de 2000 jeunes chercheurs d’emplois et plusieurs employeurs, « ce forum est un carrefour unique où se croisent des ressources humaines de qualité, les grandes entreprises, les multinationales et les organismes impliqués dans le développement socio-économique du Sénégal. » explique M Diop.



« Le forum suscite un espoir pour les jeunes diplômés d’y trouver un emploi », affirme le président du MEDS



Selon le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, qui est venu présider le forum « les Sénégalais qui ont moins de 35 ans constitue 77,8 ℅ de la population, c’est dire donc que le Sénégal est un pays jeune ».



D’après le Premier ministre la population se double tous les 25 ans et ce doublement de « notre richesse et notre potentiel n’est pas évident donc il nous faut réfléchir et travailler pour créer les capacités productives nécessaires à créer de l’emploi »



« L’emploi ne se décrète pas c’est tout une stratégie » a précisé M Dionne.



Pour Mahammad Boun Abdallah Dionne le premier défi de l’emploi c’est l’information.



« Le premier débat qui se pose après avoir obtenu son diplôme c’est l’accès à l’information il y a des emplois qui existent mais faudrait-il déjà en être informé ».



Pour faciliter l’information aux jeunes chercheurs d’emploi, a-t-il poursuivi, le président de la république M Macky Sall a mis en place les Centres d’initiatives pour l’emploi et l’entreprenariat local (CIEL)



Ce forum a pour thème « HIMO-Haute Intensité de la Main d’œuvre et les emplois verts ».



Plusieurs sous thèmes seront débattus durant la rencontre dont : « l’économie solidaire est-elle une nouvelle opportunité pour les TPE ? », « Agriculture –Agrobusiness, les nouveaux métiers d’avenir », « Evaluation des politiques publiques de création d’emploi de 2012 à nos jours »



S’exprimant en marge de la cérémonie officielle Awa Diallo titulaire d’un master professionnel en transport logistique et d’une licence à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar garde « espoir de trouver un emploi à travers ce forum. »



OKF/of