Coupe du monde 2018: Diomansy Kamara s'inquiète de l'absence de matches amicaux ficelés pour les Lions
Publié le mardi 6 fevrier 2018

Éliminatoires Coupe du monde 2018: Le Sénégal et le Burkina Faso se neutralisent

Dakar, 2 septembre 2017 - Les Lions du Sénégal ont été tenus en échec par les Étalons du Burkina Faso au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Les deux équipes s`affrontaient pour le compte de la 3e journée des éliminatoires au mondial 2018 en Russie. Tweet

On est à bientôt 5 mois de la Coupe du monde et les Lions du Sénégal ne savent pas encore contre qui ils vont disputer des matches amicaux. Suffisant pour que l'ancien international sénégalais Diomansy Kamara s'alarme. Au plateau de “Talent d'Afrique“, Diomansy Kamara a fait observer son inquiétude.



"Il faut s’inquiéter, bien évidemment. Nous sommes en début de février, le Sénégal est la première nation africaine(la deuxième sur le classement FIFA), il n’y a toujours pas de matches amicaux ficelés, c’est grave", a dit Diomansy Kamara.



Pour l'ex-attaquant des Lions, les pistes qui sont en train d'être explorées pour offrir aux Lions des matches amicaux ne lui semblent pas être les bonnes. Le Ghana a été évoqué par les responsables de la Fédération sénégalaise de football pour affronter le Sénégal lors de l'une des dates Fifa. "Quelle est la pertinence d’affronter cette équipe ? Il faut avoir des équipes qui vont nous permettre de nous préparer par rapport à ce que nous attendons au mondial", a expliqué Diomansy Kamara.



L'inquiétude de Diomansy Kamara est très grande quand il constate que les autres équipes qui joueront la Coupe du monde ont réussi à avoir de bonnes équipes pour jouer des matches amicaux. Le Maroc, le Nigeria, l’Egypte doivent affronter respectivement la Serbie, la Pologne, le Portugal.



Le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et le Nigeria sont les cinq représentants africains à la Coupe du monde 2018. La compétition se jouera en Russie du 14 juin au 15 juillet.



