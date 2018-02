Litige foncier à Mbour 4 extension : les habitants sollicitent l’arbitrage du chef de l’Etat - adakar.com

Les populations de Mbour 4 extension, qui habitent dans la forêt classée, sont dans une situation de ‘’guerre sans fin’’ avec les éléments des eaux, forêts et chasse de la région de Thiès. A l’origine de leur courroux, un litige foncier. En assemblée générale hier, ces habitants crient au secours et demandent le soutien du président Macky Sall.



Le 18 décembre 2017, lors de sa visite dans leur localité qui abrite les installations du projet hydraulique Keur Momar Sarr 3 (Kms3), le président de la République avait donné des instructions au gouverneur de la région, Amadou Sy, pour régulariser les maisons qui ont un pied dans la forêt classée de Mbour 4 (commune de Thiès-Ouest). Près de deux mois après cette annonce, les problèmes resurgissent. Les habitants courent toujours derrière cette régularisation. Pire, ils ont reçu la visite des agents des eaux, forêts et chasse qui ont construit un mur séparant les habitations de la forêt classée.



Le Collectif des habitants de Mbour 4 extension a tenu, hier, une assemblée générale pour solliciter l’appui du président Sall. ‘’Nous lançons un appel au président de la République. Je sais qu’il va nous entendre et l’a déjà fait. Il nous a aidés, en demandant au gouverneur de la région (Amadou Sy, Ndlr) de régulariser toutes les maisons de Mbour 4 extension. Mais depuis que cette annonce a été faite, il y a des gens qui viennent pour détruire nos abris, construire des murs pour délimiter un espace qui appartient aux populations de Mbour 4 extension’’, fulmine Adama Seck, membre du Collectif des habitants de Mbour 4 extension. Cette dernière invite le chef de l’État, une nouvelle fois, à donner des instructions au gouverneur de la région pour qu’il convoque une réunion d’urgence à laquelle prendra part le Collectif des habitants de Mbour 4 extension.



‘’Il faut que le président Sall nous aide à sécuriser cet espace qui nous pose un réel problème. Un mur y est érigé et des maisons construites déjà démolies. Ce qui n’est pas normal. Je pense que les eaux et forêts sont là pour reboiser la forêt classée et la sécuriser. Aujourd’hui, on ne peut plus parler de forêt classée à cet endroit. Ils n’ont pas le droit de venir nous empêcher d’habiter. Ils viennent construire et détruire des maisons. Ce n’est pas normal’’, s’offusque Adama Seck tout en révélant que les habitants sont assez ‘’éveillés et outillés’’.



‘’Il faut arrêter ce genre de magouilles’’



Ils vont s’organiser, précise-t-elle, pour décliner une feuille de route et définir les voies et moyens pour faire face aux eaux et forêts. ‘’Il y a des gens qui viennent avec de faux papiers. Des papiers qui sont sortis des bureaux depuis 2004. Alors que la forêt a été déclassée en 2018. Comment ces papiers peuvent-ils être valables ?’’, s’interroge la dame. Avant d’ajouter : ‘’Ce n’est pas possible. On connaît la loi. Les papiers qui datent de 2004, même s’il y a des tampons administratifs, ne peuvent pas être plus légaux que les propos du président Macky Sall en 2018. Je demande aux eaux et forêts d’arrêter (…). Ce n’est pas sérieux.’’ Adama Seck et ses camarades invitent les services des eaux et forêts au respect des normes qui régissent l’habitat au Sénégal. ‘’Il faut arrêter ce genre de magouilles. Ce sont des gens qui veulent trouver un petit espace où habiter. Ces espaces sont déjà occupés par d’autres personnes. Les gens ont peur d’habiter. Ce n’est pas sérieux’’, poursuit Mme Seck sous les applaudissements nourris des habitants.



De son côté, le vice-président du Collectif des habitants de Mbour 4 extension renseigne que le dossier de la régulation ‘’progresse, mais lentement’’. Souleymane Diémé confie que ce processus doit être relancé le ‘’plus rapidement possible’’ par le gouverneur de la région, afin de mettre un terme à ce conflit. ‘’Lors de sa visite du 18 décembre dernier, le président Macky Sall avait décidé de libérer les habitants de Mbour 4, en demandant au gouverneur de nous recevoir pour régler ce problème. Mais depuis lors, nous rencontrons de plus en plus de problèmes avec les eaux et forêts. Ils sont venus installés un mur pour, disent-ils, séparer les habitations de la forêt classée. Ce qui n’est pas juste, parce que cet espace est déjà occupé’’.



La précision des eaux et forêts



Les accusations du Collectif des habitants de Mbour 4 extension ne semblent pas être du goût du patron des eaux, forêts et chasse de Thiès. Joint par téléphone, Birame Dieng a soutenu que la déclassification de la forêt de Mbour 4 n’est pas encore effective. Et par conséquent, les populations doivent prendre leur mal en patience. ‘’La déclassification n’est pas encore effective. Nous avons procédé à la construction du mur dans cette localité pour mieux prendre en charge certains problèmes liés au foncier. Nous l’avons aussi fait pour arrêter l’extension dans cette zone qui abrite les installations de Keur Momar Sarr 3 (Kms3). Cet espace fait partie de la forêt classée, même si le président de la République a demandé qu’elle soit déclassifiée. Il faut savoir que ceci n’a pas encore été fait’’, a clarifié le responsable régional des eaux, forêts et chasse.



GAUSTIN DIATTA (THIES)