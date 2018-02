Instructions Présidentielles - adakar.com

Après le temps des annonces, à l’occasion de la visite au Sénégal du Président français Emmanuel Macron, l’heure est à la création des conditions de matérialisation, côté Sénégal. En conseil des ministres hier, le chef de l’Etat Macky Sall a demandé au gouvernement de prendre ‘’dans les meilleurs délais, toutes les dispositions techniques, administratives et financières requises, afin d’intensifier (…) les actions de protection de la langue de Barbarie’’.



La même instruction demeure pour les ‘’efforts soutenus de modernisation de la ville de Saint-Louis, à travers la restauration adéquate et la sauvegarde impérative des édifices publics et du Patrimoine mondial de l’Unesco’’. Outre la coopération avec la France, il y a celle avec le Japon. En effet, la société japonaise Kagomé, 2e productrice mondiale de tomate, va bientôt ouvrir une unité industrielle dans le Nord du pays (vers Saint-Louis et Dagana).



‘’A ce titre, le Chef de l’Etat demande à Monsieur le Premier ministre de présider la cérémonie de lancement de la filiale sénégalaise de Kagomé, en vue d’encourager cette première expérience dans le domaine agricole au Sénégal’’, note le communiqué du conseil des ministres.