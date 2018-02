Les femmes invitées à s’intéresser aux boules - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Les femmes invitées à s’intéresser aux boules Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Des boules de pétanque

Tweet

Fort d’un constat, Corinne Louise, membre du Comité d’organisation de la 2e édition du Tournoi international de pétanque, appelle les femmes et jeunes à pratiquer la discipline parce que l’environnement est favorable.



La 2e édition du Tournoi international de pétanque a été clôturée par une note d’invite : ‘’Mesdames, venez à nous !’’ C’est l’appel lancé par la secrétaire et trésorière du club Saly Bouliste, par ailleurs membre du Comité d’organisation du championnat. ‘’Nous avons besoin de créer une catégorie féminine’’, a précisé Corinne Louise.



Cette officielle ne veut pas que la pétanque soit exclusivement confinée aux bras adroits masculins. Elle ambitionne de briser le constat fait durant ce rendez-vous mondial tenu à Saly Portudal (Sénégal) du 2 au 4 février dernier. Figurez-vous que les femmes n’étaient que 2 sur les 315 joueurs à ces joutes. En effet, la Réunionnaise Rani Ali Beye et la Française Katia Figueredo sont les seules femmes à avoir participé à ce tournoi.



Toutefois, Corinne Louise ne compte pas seulement se focaliser sur l’élargissement de la discipline à la gent féminine. ‘’Nous voudrions aussi créer une catégorie junior parce que tout est possible. Je sais que les jeunes Sénégalais sont très adroits. Et ils en ont la possibilité, tous les éléments climatiques sont au rendez-vous pour exercer ce sport’’, a-t-elle déclaré avant de décliner sa stratégie : ‘’On va essayer de voir avec les écoles pour recruter des jeunes et surtout, l’objectif principal est de recruter les femmes. Il faudrait que le Sénégal se réveille aussi.’’



L’objectif de cette compétition est de réunir 315 joueurs de 14 pays sur le sol sénégalais. Elle a été remportée par les Français Philipe Sochaux, Didier Marais et Christophe Sarreaux. Avant d’y parvenir, ils ont fait face à un triplé mixte très rude et relevé composé de deux Béninois et d’un Sénégalais. ‘’Je trouve que les tireurs étaient très forts. Le niveau est très bon, côté du tir. Mais tactiquement, il y a des fois des erreurs et c’est là qu’on en a profité pour gagner’’, apprécie le vainqueur, Philipe Sochaux. En effet, le jeu sénégalais a bien surpris les Français, selon Corinne Louise qui estime que leur jeu est très relevé. Pour la troisième édition, ce membre de l’équipe dirigeante du club Saly Bouliste invite les femmes à venir nombreux participer à la compétition.



KHADY NDOYE (MBOUR)