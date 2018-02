Idrissa Seck : "Ce régime se glorifie de chiffres que les Sénégalais ne voient pas" - adakar.com

Idrissa Seck : "Ce régime se glorifie de chiffres que les Sénégalais ne voient pas" Publié le mardi 6 fevrier 2018

© Autre presse par DR

Idrissa Seck

La campagne agricole : "Des problèmes à tous les niveaux". La Couverture maladie universelle : "Un simple vœu pieu". Les chiffres de la croissance : "Malgré tout, les populations souffrent". Idrissa Seck, qui était à Kolda hier, dans le cadre de ses tournées à l'intérieur du pays, a attribué une très mauvaise note au régime de Macky Sall. Voici quelques extraits de la sortie du président de Rewmi, reprise par le journal L'Observateur.



Campagne agricole

"Même si le gouvernement fait dans la mascarade en parlant de millions de tonnes, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Partout où je suis passé, c'est la même complainte : les paysans sont fatigués. Ils n'ont pas accès à des semences de qualité, une situation due à la faible production des semences de base et pré-base par l'Isra. Ensuite, il y a l'histoire des faux semenciers à qui le gouvernement fait commande pour distribuer des semences qui n'existent pas. (…) Vous conviendrez avec moi qu'il y a problème. À tous les niveaux de la campagne agricole, il a des difficultés.



Cmu

"Ce que les populations disent c'est que la Cmu est un simple vœu pieu du gouvernement. Parce que quand elles vont dans les structures de santé, elles font beaucoup d'efforts, la case ou le poste de santé le plus proche se trouvant souvent à des dizaines de kilomètres de là où elles habitent. Et après tous ces efforts à bord de charrettes, mobylettes ou même parfois à dos d'âne, on leur refuse les prestations, l'Etat n'ayant pas payé sa dette aux structures de santé. La preuve : les mutuelles tombent en faillite, en cascade. C'est la vérité.



Croissance

"Malgré ce niveau de croissance, si les populations continuent à souffrir c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une explication. C'est très compréhensible : si vous prenez la structure de l'économie, les Sénégalais sont majoritairement dans un secteur qui ne concerne que les 15% du Pib. Ils sont, pour la plupart, absents des secteurs dominés par d'autres, comme par exemple la téléphonie, les banques, les assurances qui pèsent 61% ou 63% du Pib. Donc, c'est très logique. Et même s'il y a 10 francs CFA de retombées, la majorité des Sénégalais ne bénéficieraient pour l'essentiel que de 1,5%. Malheureusement, ce régime se glorifie de chiffres que l'on ne peut pas percevoir."