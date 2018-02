Polémique sur la mort d’un détenu: L’administration pénitentiaire est « tranquille » - adakar.com

L’administration pénitentiaire contactée par Vox Populi a confirmé la mort Kandé Traoré au pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec. Le détenu de nationalité malienne purgeait une peine de 10 ans à la Maison d’arrêt de Liberté VI. Il est décédé des suites d’une tuberculose.



L’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) évoque une « négligence coupable » et un manque de communication entre l’administration pénitentiaire et les parents du détenu ».



Des accusations bottées en touches le colonel Jean–Bertrand Bocandé, directeur de l’administration pénitentiaire. « Un détenu qui est mort à l’hôpital des suites d’une maladie, je ne vois pas où est le problème. S’il était mort dans l’établissement, à la limite. Mais, il est mort au Pavillon spécial. A l’hôpital, c’est là où on s’attend à mourir », souligne-t-il.



« Si les gens veulent en faire un drame. Ils n’ont qu’à le faire mais, nous on est tranquille. Si personne n’est au courant c’est peut-être que personne ne venait le voir », explique-t-il.