Lancement d'une nouvelle plateforme des impôts et domaines, jeudi Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

La Direction générale des impôts du Senegal

Dakar - La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) va procéder au lancement de la nouvelle plateforme de téléclaration et de télépaiement (etax), jeudi, à partir de 9 heures, à l’hôtel Radisson Blu Dakar, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Selon le communiqué, cette cérémonie officielle sera présidée par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, qui va animer à l’occasion un un point de presse.



