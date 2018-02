Louga : 200 mille familles raccordées à l’électricité grâce à une centrale photovoltaïque - adakar.com

Louga : 200 mille familles raccordées à l'électricité grâce à une centrale photovoltaïque Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Première centrale solaire à Bokhol en 2016.

Louga - La Société nationale d’électricité (SENELEC) vient d’étrenner, à travers sa centrale de Barale, dans le département de Louga, un parc solaire photovoltaïque de 40 ha, qui devrait fournir de l’électricité à 200 mille foyers de la zone.



La cérémonie d’inauguration de ce parc solaire s’est tenue en marge de la visite du président français Emmanuel Macron, qui a terminé samedi une visite officielle de trois jours au Sénégal, a appris l’APS lundi.



Il vient "illustrer l’engagement des deux pays pour les énergies renouvelables, pris lors du sommet One Planet à Paris", a déclaré le secrétaire d’Etat français aux affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, à l’occasion de cette cérémonie.



"Le Sénégal et la France sont actifs dans ce domaine et il est heureux que ce projet se réalise dans la vie quotidienne des populations", a dit M. Lemoyne.



Le secrétaire d’Etat français s’est réjoui de voir la partie sénégalaise disposer ainsi d’un "important parc en énergies renouvelables", une infrastructure qui "est à 22 pour cent de production d’électricité via les énergies renouvelables", a précisé le secrétaire d’Etat français, en présence de responsables de Senelec.



"Il est important que ce projet innovant se déploie dans les autres régions", a dit Jean-Baptiste Lemoyne, avant d’appeler la SENELEC à mettre en place des stratégies pour y arriver.



M. Lemoyne s’est dit toutefois optimiste quant à la généralisation des énergies renouvelables au Sénégal, "avec l’alliance des efforts du secteur privé et de l’Etat’’, estimant que ce genre de défi ne peut être relevé par un pays seul.



