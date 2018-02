Kaffrine : 700 millions CFA investis pour la construction de 21 ’’DAARAS’’ (IA) - adakar.com

Kaffrine : 700 millions CFA investis pour la construction de 21 ''DAARAS'' (IA) Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Kaffrine - Le gouvernement sénégalais a investi 700 millions de francs CFA pour la réalisation de 21 écoles coraniques dans la région de Kaffrine (centre), pour le compte du Projet d’amélioration de la qualité et de l’équité de l’éducation de base (PAQEEB), a révélé, lundi, l’inspecteur d’académie Maba Bâ.



"Aujourd’hui, 18 des 21 daaras de la région de Kaffrine sont en train d’être réceptionnés", a-t-il souligné lors d’une cérémonie de réception des trois nouvelles salles de classe d’une école coranique à Niahène.



D’un coût total de 80 millions de francs CFA, ce ’’daara’’ situé dans ce village du département de Malem Hodar, est également doté d’un bloc sanitaire.



"Le daara de Niahéne nous a donné beaucoup de satisfaction. Il est le plus performant au niveau de la région de Kaffrine", a salué l’inspecteur d’académie de Kaffrine.



Selon Maba Bâ, cet établissement, ’’l’un des meilleures écoles coraniques qui répondent aux normes’’, a enregistré, en 2017, les meilleurs résultats de Kaffrine en mathématique et français.



Aly Ndao, maire coranique et propriétaire de ce ’’daara’’ dénommé "Hisbou Rahim", a pour sa part salué la politique de modernisation de l’enseignement coranique initiée par le gouvernement.



"Cette école coranique existe depuis 1982. Mais nous travaillions depuis dans des conditions très difficiles’’, a-t-il dit, ajoutant : "Aujourd’hui, nous sommes dans de bonnes conditions".



Il a remercié les pouvoirs publics, avant de conclure : "Nous sommes contents de cette initiatives qui consiste à donner une nouvelle impulsion à l’enseignement coranique à travers le pays’’.



MNF/BK