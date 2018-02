Linguère : les accidents de la circulation ont fait 19 victimes dont 4 morts en janvier - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Linguère : les accidents de la circulation ont fait 19 victimes dont 4 morts en janvier Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse

Accident

Tweet

Linguère - Les sapeurs-pompiers en poste du centre secondaire et de secours de Linguère ont effectué au mois de janvier dernier cinq sorties pour des accidents de circulation qui ont provoqué 19 victimes dont 4 morts, a indiqué, lundi, leur commandant.



Le commandant Mamadou Tacko Dièye qui s’entretenait avec l’APS a indiqué que ses hommes ont effectué "rien que pour le mois de janvier cinq sorties pour des accidents de circulation qui ont provoqué 19 victimes dont 4 ont perdu la vie et 15 sauvées".





’’Les accidents sont souvent causés par le comportement des chauffeurs, mais également du fait de l’étroitesse de l’axe Dahra-Louga" a dit le major Dièye qui a appelé les autorités à "prendre des mesures fortes" pour juguler le phénomène.



Par ailleurs, le chef des sapeurs pompiers de Linguère a dénombré 4 incendies dans le premier mois de l’année dont un a concerné une habitation et 2 ont touché des champs.



Les sapeurs pompiers sont sortis du cantonnement par 6 fois pour venir au chevet de 7 malades qui ont tous été sauvés a rapporté le commandant Mamadou Ticko Dièye.



ADS/AMD/PON