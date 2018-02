Classe réduite à 28 élèves à Hann Bel-Air: L’IEF de Grand-Dakar nie ``le camouflage`` - adakar.com

Classe réduite à 28 élèves à Hann Bel-Air: L'IEF de Grand-Dakar nie ``le camouflage`` Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Enquête Plus

L’inspecteur de l’Education et de la Formation de Grand-Dakar, Abdoulaye Wade, s’explique sur l’effectif de 28 élèves noté dans l’une des classes visitées par les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, vendredi au collège Hann Bel-Air



La vidéo cause toutes sortes de moqueries, depuis vendredi. Des effectifs seraient volontairement réduits au collège de Hann Bel-Air pour ‘‘appâter’’ le président français Emmanuel Macron. C’est du moins ce que suggèrent les interprétations, insinuations et commentaires railleurs qu’en font les internautes. Une situation tellement embarrassante pour l’Education nationale qu’elle s’est fendue d’un communiqué samedi pour s’expliquer sur cet effectif ‘escamoté’. L’inspecteur de l’Education et de la Formation de Grand-Dakar, Abdoulaye Wade, explique cet effectif ‘particulier’ de 28 élèves par le souci de se conformer ‘‘aux prescriptions des services compétents sénégalais et français’’, et trouve totalement ‘‘infondé de soutenir que la partie sénégalaise a cherché à camoufler des effectifs pléthoriques à la partie française pour dissimuler des faiblesses de son système éducatif’’, explique-t-il.



Vendredi dernier, les présidents sénégalais et français sont en visite au collège de Hann Bel-Air qui, selon M. Wade, a bénéficié de travaux de réhabilitation-extension, dans le cadre du Projet d’Appui au développement de l’Enseignement moyen dans la région de Dakar (ADEM/Dakar) qui concerne 16 autres collèges et qui vise, entre autres, à accroître l’offre éducative, par la construction de 8 nouveaux collèges et la réhabilitation-extension de 9 autres existants. ‘‘Tout se passe bien ?’’ demande Emmanuel Macron. Réponse affirmative, à l’unisson, des élèves. ‘‘Les heures de cours, l’organisation ? Depuis quand vous êtes à 28 dans la classe ?’’ enchaîne-t-il. Petit moment de flottement, avant qu’une élève voilée ne se lance : ‘‘depuis trois jours’’, dit-elle d’une petite voix assurée. ‘‘Ah bon ! Avant vous étiez à combien ?’’ reprend Macron. Réponse inaudible de l’apprenante à cause d’une sono défectueuse et des sifflets des troubadours dans la cour de l’école. La séquence diffusée en direct par la télévision nationale est aussitôt reprise et partagée sur les réseaux sociaux et sites d’information.



L’inspecteur avance également que, ‘‘pour des raisons protocolaires et sécuritaires’’, un ajustement a dû être fait pour rendre cette visite commode aux services d’ordre, aux journalistes et aux officiels. ‘‘C’est ainsi que des mesures de réaménagement des salles de classe que devaient visiter les deux chefs d’Etat ont été prescrites, d’un commun accord, lors d’une visite conjointe effectuée au collège, par les services compétents du Sénégal et de la France en vue de permettre aux deux Présidents et à leur délégation, mais aussi à la presse internationale et nationale, de pouvoir entrer dans la salle de classe’’, selon Abdoulaye Wade. L’autre raison, en dehors du protocole, concerne un programme de réhabilitation de plusieurs établissements dont est bénéficiaire le collège de Hann Bel-Air.



Pour l’Inspecteur Wade, ‘‘il est normal et compréhensible que le collège, qui a vu sa réhabilitation-extension le faire passer de 10 à 30 salles de classe, voie son ratio moyen d’élèves par classe baisser de manière significative. Et il est donc tout aussi normal et compréhensible que cette baisse intervienne au moment de l’inauguration, donc de l’occupation, par les élèves, des nouvelles salles de classe’’, défend-il



OUSMANE LAYE DIOP