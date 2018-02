Développement touristique à Saint-Louis: La cathédrale réhabilitée par l’Afd - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Développement touristique à Saint-Louis: La cathédrale réhabilitée par l’Afd Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Enquête Plus

Tweet

La cathédrale de Saint-Louis, vieille bâtisse qui date du XVIIIe siècle, va connaître une seconde jeunesse. De passage, ce samedi, dans la ville, le président Emmanuel Macron a procédé au lancement des travaux de réhabilitation du bâtiment qui croule, depuis des années, sous le poids de l’âge. Un ouf de soulagement pour les fidèles paroissiens gagnés, depuis, par le désarroi devant le spectacle désolant des fissures béantes.



En effet, dans le cadre du Programme de développement touristique financé à hauteur de 25 millions d’euros par l’Agence française de développement (Afd), ce lieu de culte va être entièrement rénové. Le chef d’Etat français de dire que le patrimoine de Saint-Louis est unique dans le monde, raison pour laquelle la France s’engage à le rénover. Outre la cathédrale, la place Faidherbe et des maisons de particuliers subiront un coup de neuf. ‘’Pour le futur de Saint-Louis, il faut protéger ce beau patrimoine’’, a soutenu Emmanuel Macron.



Les travaux de cette cathédrale située dans l’île, à Sindoné, seront effectués par Eiffage. Cette réhabilitation, selon le Dg d’Eiffage Gérard Senac, s’inscrit dans la dynamique de sa société de sauvegarder et de transmettre aux générations futures les œuvres du passé et du présent. Selon lui, le programme de réhabilitation est composé de trois phases : la première consiste à renforcer la structure et réhabiliter des maçonneries, avec la mise en place de chainages dans les murs afin d’assurer une meilleure répartition des charges de la dalle-terrasse et de ceinturer l’édifice. La deuxième comprend le traitement des remontées d’humidité dans les murs et les sols par capillarité. Et la troisième phase sera la réhabilitation des équipements (réseaux électrique et luminaire, les vitraux, les menuiseries, les cloches, le système de ventilation et de sonorisation).



A propos des travaux, le Dg d’Eiffage ajoute qu’une entreprise privée peut mobiliser d’importantes ressources nécessaires pour le développement de ses projets, mais nul ne saurait protéger et transmettre cet héritage culturel sans l’appui de l’Etat du Sénégal et de ses démembrements gouvernementaux. Après les travaux de la grande mosquée de Saint-Louis, le gouvernement s’engage, avec la France, à rénover entièrement cette cathédrale remplie d’histoire. Un projet salué par la communauté chrétienne.



Aussi, faut-il le préciser, qu’il entre dans le cadre du Programme de développement touristique. D’ailleurs, la place Faidherbe et l’avenue Jean Mermoz seront requalifiées. Déjà, la route qui mène vers l’hydrobase, site touristique, est en train d’être refaite. Ce qui augure des lendemains meilleurs pour l’île de Saint-Louis classée, depuis 2003, patrimoine de l’Unesco.



FARA SYLLA (SAINT-LOUIS)