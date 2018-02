Les libéraux avertissent Macky SALL : ``Si Karim WADE n’est pas candidat, il n’y aura pas d’élection présidentielle en 2019`` - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les libéraux avertissent Macky SALL : ``Si Karim WADE n’est pas candidat, il n’y aura pas d’élection présidentielle en 2019`` Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Walf Fadjri L’Aurore

© AFP par DR

Karim Wade, fils de l`ancien président Abdoulaye Wade

Tweet

Les libéraux se sont retrouvés ce weekend à Thiès pour commémorer le 42e anniversaire du 1er congrès du Parti démocratique sénégalais (PDS).



Une occasion pour Mamadou Lamine Massaly et ses camarades d’avertir le régime de Macky SALL.



Pour eux, Macky SALL est sûr de perdre l’élection si le candidat du PDS est sur la ligne de départ. Raison pour laquelle, indiquent-ils, le leader de l’APR cherche à écarter Karim WADE de cette présidentielle. ce qu’ils n’entendent pas cautionner.



« Si Karim WADE n’est pas candidat, il n’y aura pas d’élection présidentielle en 2019 dans ce pays. Nous attirons l’attention du peuple sénégalais, des responsables religieux et sociaux, de la société civile mais surtout de la communauté internationale qui nous aide dans l’organisation des élections, à savoir l’Union européenne et les Etats-Unis. Il faut qu’elle fasse la pression nécessaire sur Macky SALL pour qu’il discute objectivement avec son opposition constituée par le PDS et ses alliés», préviennent Cheikh SECK et Cie.