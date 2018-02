Sénégal : à Saint-Louis, Macron promet de l’aide contre l’érosion - adakar.com

Conférence pour le financement du Partenariat mondial pour l`éducation

Dakar, le 4 février 2018 - Macky Sall et Emmanuel Macron ont présidé la Conférence pour le financement du Partenariat mondial pour l`éducation. La rencontre s`est tenue au CICAD.

Une foule impressionnante a accueilli samedi à Saint-Louis du Sénégal le président français Emmanuel Macron, qui a annoncé une aide de 15 millions d'euros pour lutter contre l'érosion côtière qui menace la ville, auxquels s'ajouteront 24 millions d'euros débloqués par la Banque Mondiale.



Emmanuel Macron a également annoncé une aide de 25 millions d’euros pour la préservation et la rénovation du patrimoine historique de l’ancienne capitale de l’Afrique-Occidentale française et du Sénégal.



10 000 personnes à reloger



L’assaut des vagues a déjà obligé 200 familles de Saint-Louis à déménager, soit environ 2.000 personnes, et à terme ce sont près de 10.000 qui devront être relogées, selon Louise Cord, directrice Sénégal de la Banque Mondiale.