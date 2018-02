Perspectives économiques en Afrique 2018: une croissance sans emploi? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Perspectives économiques en Afrique 2018: une croissance sans emploi? Publié le mardi 6 fevrier 2018 | RFI

© BAD/FAD par Dr

BAD: Conférence ministérielle de l’Afrique de l’Ouest sur l’Emploi des jeunes en Afrique

Mardi 18 octobre 2016. Abidjan, siège du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad). Akinwumi Adesina, président de la BAD a ouvert une Conférence ministérielle de l’Afrique de l’Ouest pour l’emploi des jeunes. La Stratégie pour l’Emploi des Jeunes en Afrique sera présentée au cours de la conférence et des programmes phare seront proposés pour juguler le chômage en Afrique. photo : Dr Akinwumi Adesina, Président de la BAD Tweet

L’édition 2018 du rapport de la Banque africaine de développement consacrée aux Perspectives économiques en Afrique met l’accent sur la résilience retrouvée des économies africaines par rapport aux chocs mondiaux et intérieurs. Selon les projections macroéconomiques que met en relief ce rapport, la croissance s’est accélérée en Afrique en 2017 et devrait se poursuivre en 2018 et 2019. Les rédacteurs du rapport appellent les Etats à investir dans la diversification de leurs économies afin que la croissance enregistrée puisse devenir réellement inclusive.



Lancée à Addis Abeba pendant le récent sommet de l’Union africaine, le rapport de la Banque africaine de développement (BAD), qui traditionnellement évalue la situation économique annuelle du continent et ses perspectives d’avenir, se veut particulièrement optimiste cette année.



Dans l’édition 2018 de leur publication phare, les économistes de la BAD tablent sur une croissance du Produit intérieur brut de l’Afrique de 4,1% pour l’année en cours. Elle était tombée à 3,6% en 2017 et 2,2% en 2016. Les prévisions de l’institution panafricaine se révèlent être nettement supérieures aux projections plus prudentes de la Banque mondiale qui, elle, prévoit une croissance moyenne de 3,2% pour le continent pour 2018.