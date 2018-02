Diner de gala : Sibeth Ndiaye moquée pour sa tenue - adakar.com

News Société Article Société Diner de gala : Sibeth Ndiaye moquée pour sa tenue Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Setal.net

© Autre presse par Thomas Padilla

Sibeth Ndiaye, la Sénégalaise en marche avec Emmanuel Macron

S’il y en a une qui a particulièrement retenu l’attention lors du dîner de gala présidentiel offert en l’honneur d’Emmanuel Macron : c’est bien Sibeth Ndiaye. Selon Walf Quotidien, la conseillère en communication du président Français s’est présentée à la soirée en « blue-jean rouge, pull-over et ballerines ». Un look très loin du dress-code imposé par le protocole. Si certains en ont ri d’autres ont été pris de colère par son accoutrement qui témoigne, selon eux de « l’importance » qu’elle accorde à son pays d’origine.



Selon des sources anonymes du journal, la tenue de Sibeth Ndiaye était même pire que le maillot de foot porté par François Ruffin à l’Assemblée nationale française et qui lui avait valu une sanction financière.