Tanor aux militants : « Ne vous laissez pas berner par des usurpateurs » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Tanor aux militants : « Ne vous laissez pas berner par des usurpateurs » Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Setal.net

© Primature par A.SECK

La coalition Benno Bokk Yaakaar démarre sa camapagne à Touba et Mabcké

Touba, Mbacké, le 11 juillet 2017 - La mouvance présidentielle a démarré sa campagne pour les élections législatives par les étapes de Touba et de Mbacké. La tête de liste nationale Mouhammed Boun Abdallah Dionne a, avant d`animer un meeting politique à Mbacké, rendu visite aux autorités religieuses de Touba. Photo: Ousmane Tanor Dieng, président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) Tweet

Au Parti socialiste, c’est le Congrès avant l’heure. La Maison du parti a refusé du monde, hier dimanche, pour la vente des cartes de membres. Les 138 coordinations socialistes du Sénégal ainsi que l’Assemblée générale du mouvement national des femmes socialistes (Mnts) ont renouvelé leur confiance à Ousmane Tanor Dieng, Secrétaire général du parti, pour un second mandat à la tête du parti, rapporte le Quotidien.



Harangué par la foule, Tanor qui a acheté sa nouvelle carte a adressé des piques à ses ex camarades exclus. « Ne vous laissez pas berner par des usurpateurs ! La carte du Ps, c’est celle avec la photo de Senghor, suivie de celle de Abdou Diouf et de la mienne. Nos ex camarades commencent à vendre des cartes sur lesquelles sont rayées le nom de Abdou Diouf et le mien. A la place, ils ont mis l’effigie de Senghor et celle de leur leader, Khalifa Sall », lance-t-il.

A l’en croire, « la décision d’exclure Khalifa Sall et cie protège le parti contre la destruction, préserve son image et ses intérêts majeurs en mettant fermement un terme à toutes les tentatives de nuisances orchestrées quotidiennement de l’intérieur par des camarades animés par des objectifs inavoués ».