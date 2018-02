Affaire Khalifa Sall - Fatou Traoré : "Pourquoi j’ai prêté les en-têtes de notre Gie" - adakar.com

La dame Fatou Traoré a été la première à faire face au juge Malick Lamotte dans le cadre du procès de Khalifa Sall et Cie.



"Je ne reconnais pas les faits que vous me reprochez", a-t-elle dit à voix basse.



Invitée à s'expliquer sur les faits qui lui valent une incarcération à la Maison d'arrêt pour femmes (Maf) de Liberté 6, elle déclare : "en un moment donné, Yaya Bodian (le comptable de la Mairie de Dakar) m'a demandé de lui prêter les papiers "en-tête" du Gie de notre famille pour lui permettre de justifier les dépenses de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Je les lui ai prêté. C'était en 2010. Je ne me souviens pas de la date exacte. Il établissait les factures pour justifier les dépenses. C'était des factures de riz et de mil pour 14.995 000 F Cfa destinés au démunis. C'est le comptable Yaya Bodian qui faisait la facture. Moi, j'y apposais le cachet du Gie et signais en qualité de trésorière du Gie. Ma famille n'était pas au courant", a confié la dame.





