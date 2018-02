Gandon : le maire annonce la construction d’un stade moderne - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Gandon : le maire annonce la construction d’un stade moderne Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Khoudia Mbaye exhorte les filles à s’approprier les TIC

Khoudia Mbaye, ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat invitent les filles à s’approprier les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour être ``des relais et des modèles`` pour les générations futures. Tweet

Gandon (Saint-Louis) - Le ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des téléservices de l’Etat a promis, dimanche, la construction d’un stade moderne ainsi qu’un accompagnement pour les femmes et les jeunes de la commune de Gandon.



S’exprimant lors de la finale de la coupe du maire, qui opposait l’ASC Gandon à l’ASC Makka Toubbé, Khoudia Mbaye a annoncé la mise en place de projets porteurs d’emplois.



Elle a rappelé la mise en place, par le chef de l’Etat Macky Sall, du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) et le bitumage de 10 kilomètres de routes dans sa commune.



Khoudia Mbaye, qui dirige le conseil municipal de Gandon, a invité les jeunes à s’engager dans le développement de leur terroir, avec la mise en œuvre de projets agricoles dans la vallée de Rao.



Cette vallée est située dans le périmètre communal de Gandon qui englobe les villages de Rao et Makka Toubé.



Au terme de la finale remportée par Makka Toubé, les associations sportives et culturelles (ASC) ont reçu des équipements sportifs, des ballons et un soutien financier.

BD/ASG/OID