Mondial 2018 : la performance au chan pas une garantie suffisante pour El Kaabi (observateurs) Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Casablanca – Le Marocain Ayoub El Kaabi, meilleur joueur et meilleur buteur du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2018, doit encore maintenir son niveau actuel de jeu pour espérer bénéficier d’une sélection chez les Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2018.



Cet avis est partagé par des internationaux africains interrogés à la fin de la compétition qui a sacré le Maroc, dimanche à Casablanca.



"Marquer 9 buts lors de cette compétition, il fallait le faire et il l’a réussi haut la main, on peut dire qu’il a fait fort", a analysé l’ancien gardien de but des Lions indomptables du Cameroun, Joseph Antoine Bell. Ce faisant, il rappelle au passage que ce n’est aussi que le CHAN, une compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux africains.



"Si on sait que les meilleurs footballeurs africains ne jouent pas à ce niveau, vouloir donner une sélection à ce jeune joueur tout juste parce qu’il a été meilleur buteur, c’est aller vite en besogne", a poursuivi Bell, par ailleurs analyste sur Radio France internationale (RFI).



"Ensuite, il faut connaître le niveau de la concurrence dans la sélection marocaine et puisque je ne connais pas les autres footballeurs marocains et je ne suis pas le sélectionneur du Maroc (Hervé Renard), je m’abstiendrai de dire qu’il sera en Russie", a-t-il dit.



"Et d’ici le mois de juin, il y a beaucoup de semaines et de mois et beaucoup de choses peuvent se passer", a insisté l’ancien portier international.



Interrogé à la suite de Bell qui a pris part à la Coupe du monde 1990 en Italie, Khalilou Fadiga applaudit la performance réussie par le Marocain El Kaabi au CHAN 2018. "Mais ce n’est que le CHAN", a précisé le "Gaucher Magique" de la génération 2002, quart de finaliste de la Coupe du monde en Corée et au Japon, qui rappelle que le Marocain a parfois bénéficié de grandes largesses défensives.



L’ancien joueur du FC Bruges (Belgique), de l’AJ Auxerre (France) et de Bolton (Angleterre), conseille au footballeur marocain de 24 ans de persévérer. "Je ne suis pas sûr qu’il continue de telles largesses ni en CAN et encore moins au Mondial qui est tout d’un autre niveau, mais personne ne peut douter de ses qualités", a-t-il insisté.



Présent au Maroc durant ce cette compétition, son ancien coéquipier Alassane Ndour estime que, "concrètement, Hervé Renard a du pain sur la planche vu la qualité de ce jeune joueur".



"Pour moi, il pourrait être un bon complément d’effectif en guise de surprise du chef pour le Mondial. Mais au cas échéant, ce jeune footballeur a tout le temps pour être le futur buteur des Lions de l’Atlas", a dit l’ancien milieu de terrain sénégalais qui avait éliminé le Maroc pour se qualifier au Mondial 2002.



Interpellé sur le même sujet, le Tunisien Adel Chedli, vainqueur de la CAN 2004 et du CHAN 2011 et ambassadeur de l’édition 2018, déclare : "Pourquoi pas ? Le talent, il l’a, et les talents on doit les mener dans la meilleure sélection".



Inconnu au Maroc même, il y a plus d’un an selon le site de RFI, le footballeur de 24 ans a connu une saison de rêve au Racing de Casablanca - le 3e club de la ville avec le Raja et le Wydad- qu’il a hissé jusque dans l’élite en finissant en plus meilleur buteur de deuxième division (25 réalisations).



Depuis, El Kaabi est inarrêtable selon le site de la "Radio mondiale" et il est "est aussi prolifique dans les rangs de la Renaissance Sportive Berkane qu’au sein de la sélection locale dirigée par Jamal Sellami".



Dimanche, il a marqué son 9-ème but, permettant aux Lions de l’Atlas locaux de remporter la 5-ème édition du CHAN aux dépens des Super Eagles locaux du Nigeria. Comme pour couronner le tout et la compétition, c’est lui qui a conclu la large victoire 4-0 lors de cette finale.

