Hausse de l'activité économique en decembre Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar - L’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) s’est confortée de 18,8%, en rythme mensuel, au mois de décembre 2017, selon la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



Dans son Point mensuel de conjoncture publié au plus tard 30 jours après la fin du mois, la DPEE souligne que cette situation résulte d’une ‘’bonne évolution d’ensemble des secteurs tertiaire (+14,9%), secondaire (+13,6%) et primaire (+7,3%)’’.



‘’Sur une base annuelle, une croissance de 7,4% de l’activité économique (hors agriculture et sylviculture) est notée, en décembre 2017, principalement tirée par le secondaire (+13,3%) et le tertiaire (+5,1%). L’administration publique (+7,2%) et le primaire (+5,6%) se sont également bien comportés sur la période’’, indique la DPEE.



D’après la DPEE, le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) ‘’s’est consolidée de 7,3%, en variation mensuelle’’, un résultat attribuable aussi bien à la bonne tenue de l’élevage (+8,5%) qu’à la hausse des débarquements de la pêche (+1,9%).



‘’Sur un an, le secteur primaire a également enregistré une croissance de 5,6%, en décembre 2017, les sous-secteurs de la pêche (+9,4%) et de l’élevage (+4,9%) s’étant confortés sur la période.’’



Quant au secteur secondaire, il s’est consolidé de 13,6%, comparativement au mois précédent. ‘’Cette évolution est, principalement, portée par la construction (+21,0%), l’égrenage de coton et la fabrication de textiles (>100%) et les activités extractives (+14,1%)’’, analyse la DPEE.



En variation glissante sur un an, le secteur secondaire s’est conforté de 13,3%, en décembre 2017. Il est ‘’essentiellement tiré par la construction (+43,5%), les activités extractives (+65,9%), l’égrenage de coton et la fabrication de textile (>100%) et, dans une moindre mesure, la production énergétique (+10,1%)’’.



En variation mensuelle, le secteur tertiaire s’est raffermi de 14,9%, durant le mois de décembre 2017. Cette performance traduit essentiellement la bonne orientation du commerce (+11,5%), des services financiers (+102,7%) et des activités immobilières (+9,0%).



Comparativement à la même période de 2016, une croissance de 5,1% du tertiaire est, également, notée en décembre 2017, principalement portée par le commerce (+2,6%) et les services financiers (+42,7%).

