La FIKA devrait positionner Kaolack ''en Poumon de l'Economie Nationale'' (Dionne) Publié le lundi 5 fevrier 2018

© Présidence par DR

Mahammed Boun Abdallah Dionne tient son nouveau gouvernement

L’institutionnalisation de la Foire internationale de Kaolack (KIFA) participe de la volonté de repositionner cette région du centre du Sénégal ’’en poumon de l’économie nationale’’, a déclaré le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne.



’’L’institutionnalisation depuis trois ans de la FIKA participe d’une dynamique de repositionnement de Kaolack en poumon de l’économie nationale et du pôle territoire du Sine Saloum en particulier", a-t-il dit en procédant samedi soir au lancement officiel de la troisième édition de cette manifestation.



A son arrivée à Kaolack vers 19h30, M. Dionne s’est aussitôt rendu au Centre international de commerce qui abrite les stands d’exposition de cette foire internationale.



Des diplomates et autres représentants des pays participants à l’évènement qui se tient du 1er au 14 février, ont participé à la cérémonie officielle d’ouverture organisée sur l’esplanade du "Cœur de ville" de Kaolack.



Plus 600 exposants provenant des régions du Sénégal et d’une vingtaine d’autres pays, ne participent à la troisième FIKA, organisée par les Chambres consulaires de Kaolack.



L’Indonésie est l’invité d’honneur de la troisième FIKA, sur le thème "Halal, d’une norme communautaire à une norme économique".



Des rencontres d’échanges sur les possibilités de partenariat économique et d’autres manifestations à caractère ludique sont également au menu de cette foire.