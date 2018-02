Grève des médecins du 20 février : Les urgences seront touchées - adakar.com

Grève des médecins du 20 février : Les urgences seront touchées Publié le lundi 5 fevrier 2018

Le 04 février, 2018



Dr Boly Diop, Le secrétaire général du Syndicat autonomes des médecins du Sénégal (Sames)



Les populations doivent s'attendre à des perturbations sans précédent dans le secteur de la santé. Les médecins, réunis ce samedi 3 février 2018 pour faire une évaluation de leur mouvement, ont annoncé leur volonté d'engager une grève de 72 heures (du 20 au 22 février) prochain. Durant cette période de grève, les urgences seront centralisées.

Le secrétaire général du Syndicat autonomes des médecins du Sénégal (Sames), Dr Boly Diop, a souligné que cette décision est motivée par l'inertie de l'Etat face à leurs doléances.

"Les accords signés depuis 2014 tardent à se matérialiser. Le gouvernement nous a déçus. Il est encore à l'état des promesses. Nous exigeons que les engagements pris par l'Etat soient respectés. Nous avons décidé d'aller vers une centralisation des urgences. Pour montrer à l'Etat notre engagement et notre détermination", a-t-il dit.

En conférence de presse ce samedi 3 février 2018, il a donné un exemple sur comment ses confrères et lui entendent procéder. A Dakar indique-t-il, "si on doit centraliser les urgences, il y a des structures qui vont fonctionner. Au moment opportun, nous allons sortir les listes pour informer dans chaque région les structures qui vont prendre en charge les urgences. Nous avons toujours pris nos responsabilités. Pendant 4 ans, nous avons lancé des alertes. Mais à chaque fois, le gouvernement convoque à des rencontres et tient des engagements qu'il ne respecte pas. Donc, si on centralise les urgences, c'est la faute à l'Etat. Les populations doivent comprendre", dit le porte-parole des médecins.

Youssoupha MINE