Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

La visite officielle que le président français Emmanuel Macron vient d’effectuer au Sénégal, est une ’’énième réussite’’ à mettre sur le compte de la diplomatie sénégalaise, a estimé Me Omar Youm, directeur de cabinet du président de la République.



"L’arrivée du chef de l’Etat français au Sénégal, c’est la énième réussite de la diplomatie sénégalaise", a-t-il dit au sujet de la visite officielle que M. Macron a entamée jeudi soir au Sénégal et qui s’est poursuivie jusquà samedi.



"Après le règlement du conflit gambien, après avoir été élu au Conseil de sécurité (...)’’, la visite du président Macron "consacre et consolide la diplomatie de notre pays", a-t-il dit samedi à Kaffrine où il était venu présider la finale d’un tournoi de football doté de la coupe du Conseil départemental.



Cette visite "a été une très grande réussite", a jugé le directeur de cabinet du président de la République, en présence du préfet de Kaffrine, Mame Less Cabou, de plusieurs responsables politiques et d’un important public.

La diplomatie sénégalaise "est fondée sur le respect, sur la fraternité et est orienté vers la préservation des intérêts du Sénégal et des Sénégalais", a-t-il fait valoir, en listant les accords signés par Dakar et Paris, lors de la visite du président français au Sénégal.



Ils portent notamment sur la création d’un campus franco-sénégalais à Diamniadio et "une commande ferme" de deux A330 nouvelle version au profit de la compagnie nationale sénégalaise Air Sénégal.



Il y a aussi une convention de financement d’un montant de 26 milliards FCFA pour un appui budgétaire sous forme de don au secteur de l’eau et de l’assainissement au Sénégal, sans compter un accord de coopération en matière de volontariat international ainsi qu’un protocole financier pour la fourniture d’énergie et l’installation de 50.000 lampadaires solaires.



Les deux parties ont également signé un accord cadre relatif aux "priorités bilatérales" des deux pays en matière de coopération dans le secteur de l’éducation.