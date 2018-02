Les corps de 16 migrants repêchés en mer entre le Maroc et l’Espagne - adakar.com

Les corps de 16 migrants repêchés en mer entre le Maroc et l'Espagne Publié le lundi 5 fevrier 2018 | BFMTV

© Jeune Afrique par DR

Immigration

Quinze des victimes sont d'origine d'Afrique subsaharienne, la seizième est Marocaine.



Les corps de 16 migrants ont été repêchés ce samedi au large des côtes marocaines, dans le bras de mer avec l'Espagne qui fait l'objet d'une recrudescence des tentatives de traversée depuis le début de l'année.



Quinze des victimes sont originaires d'Afrique subsaharienne, et la seizième est de nationalité marocaine, relaie l'AFP ce dimanche selon une source médicale à la morgue de Nador, ville du nord-ouest du Maroc, où se trouvent les corps. Une autopsie des cadavres, parmi lesquels figurent ceux de trois femmes, devait être réalisée dans la journée.



La préfecture de l'enclave espagnole de Melilla, voisine de Nador, avait auparavant communiqué un bilan de "près d'une vingtaine" de cadavres repêchés en mer par les secours marocains dans leurs eaux territoriales.



Un chemin de plus en plus fréquenté



De même source, une patrouille de la garde civile a découvert samedi, plus tard, un corps supplémentaire qui a été ramené à Melilla. Les autorités marocaines n'ont pas communiqué sur le sujet jusqu'à présent. Selon la préfecture de l'enclave espagnole, un hélicoptère de la Garde civile participait encore dimanche matin aux recherches, en appui aux patrouilles marocaines.



La découverte de ces derniers corps intervient alors que la route "espagnole" est de plus en plus empruntée par les migrants subsahariens qui tentent d'atteindre l'Europe.



Les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta sont les deux seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne, et des accès privilégiés pour l'immigration clandestine.



Selon le dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'Espagne est devenue le deuxième point d'entrée avec 1 279 arrivées par mer depuis le début de l'année, après l'Italie (4 256). Depuis le début de l'année, 343 personnes ont disparu ou péri en mer Méditerranée, selon ces mêmes données, pour 6 624 arrivées.