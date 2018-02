Le président sénégalais se rend jeudi prochain à Nouakchott pour discuter des questions liées à la pêche - adakar.com

Le président sénégalais se rend jeudi prochain à Nouakchott pour discuter des questions liées à la pêche Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Xinhua



Le président sénégalais Macky Sall a annoncé samedi qu'il effectuerait jeudi prochain un déplacement en Mauritanie pour discuter avec son homologue Mohamed Ould Abdel Aziz de la "question liée aux conditions d'exploitation des ressources halieutiques et aux conditions d'octroi des licences de pêche".



"Le président de la Mauritanie m'a envoyé hier un envoyé spécial pour m'inviter. Et je serai à Nouakchott jeudi pour discuter avec lui dans le cadre de l'amitié, de la fraternité et du bon voisinage entre la Mauritanie et le Sénégal", a-t-il déclaré.



Le président Sall a fait cette annonce à Saint-Louis (nord) où il a accompagné son homologue français Emmanuel Macron en visite au Sénégal.



"Nous avons, au-delà de la pêche, beaucoup d'intérêts convergents, car une importante découverte de gaz naturel nous réunit. Et en Mauritanie nous parlerons de tout cela", a indiqué le chef de l'Etat.



Ces dernières années, d'importantes découvertes de gaz ont été faites à la frontière des deux pays. Le champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim, découvert en janvier 2016, est considéré comme le plus important gisement en Afrique de l'Ouest avec des réserves estimées à 450 milliards de m3. Il est à cheval sur la frontière sénégalo-mauritanienne.



La visite du président sénégalais à Nouakchott, va intervenir suite à une manifestation, lundi, dans les rues de la ville de Saint-Louis, pour protester contre la mort d'un jeune pêcheur tué par balle par des garde-côtes mauritaniens, alors qu'il pêchait dans les eaux mauritaniennes.